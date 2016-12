Super RTL 13:35 bis 14:00 Trickserie Sally Bollywood Wo ist Edgar? / Ein explosiver Fall F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Bei einer Fernsehtalentshow möchte Andy mit seinem Hamster mitmachen. Doch kurz vor der Sendung wird das Tierchen gestohlen. Wer steckt nur dahinter? Da Sally auch an diesem Wettbewerb teilnehmen möchte, kann sie hinter den Kulissen ermitteln. 2. Geschichte: Bei Mitschüler Francis wurde eingebrochen. Dabei wurden Chemie-Unterlagen geklaut. Doch es ist nicht klar, ob die Diebe die Unterlagen von Francis wollten oder die seines Vaters, denn der ist ein berühmter Chemiker. Sally und Doowee machen sich an die Ermittlungsarbeit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6