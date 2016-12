Super RTL 12:10 bis 12:40 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Immer Äger mit der Miezekatze / Bugs, der Boxer / Es war einmal zur Weihnachtszeit / Hau drauf, Hase USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tweety muss auf der Hut sein, denn der durchtriebene Kater Sylvester hat sich Verstärkung für die Vogeljagd geholt... 2. Geschichte: Bugs Bunny möchte einem Boxer eine Lektion erteilen, da er sich bisher nur an viel kleinere Gegner gewagt hat und fordert ihn zu einem Kampf heraus. 3. Geschichte: Zur Weihnachtszeit entschließt sich Bugs Bunny, in eine Bar zu gehen, um zu entspannen. Doch er hat nicht mit dem gierigen Banditen gerechnet, der es auf den Goldbesitz des Hasen abgesehen hat. 4. Geschichte: Eigentlich ist Bugs Bunny nur das Makottchen eines bekannten Wrestlers, doch schon bald mischt der Hase im Ring schlagkräftig mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6