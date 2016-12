Super RTL 10:35 bis 11:10 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Schwein gehabt / Alles fauler Zauber / Immer Ärger mit dem Hasen / Der Hase von Sevilla USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Schweinchen Dick und Kater Sylvester verbringen eine Nacht in einem verlassenen, alten Haus. Doch nur Sylvester scheint zu bemerken, dass es in dem Haus nicht mit rechten Dingen zugeht. 2. Geschichte: Bugs Bunny muss feststellen, dass seine Tür von Werbeplakaten eines Zauberers zugeklebt ist. Er geht zu der Zaubershow, um sich zu beschweren. 3. Geschichte: Elmer Fudd besucht den Jellostone Nationalpark um dort zu jagen. Dabei kommt ihm allerdings Bugs Bunny in die Quere. 4. Geschichte: Bugs Bunny und Elmer übernehmen eine Rolle in der Oper 'Der Barbier von Sevilla'. Dabei findet Bugs Gefallen am frisieren und ondulieren - und der arme Elmer ist sein Versuchskaninchen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6