Super RTL 08:50 bis 09:20 Trickserie Die Nektons - Abenteurer der Tiefe Der Monsterjäger CDN, AUS 2015 Stereo HDTV Als die Nektons auf ein noch unbekanntes, riesiges Meereswesen treffen, wird es dank Ants Live-Übertragung zu einer Sensation im weltweiten Netz. Darius, der selbsternannte 'Monsterjäger', startet daraufhin in seiner eigenen Internet-Show die Jagd auf die Kreatur. Dabei gaukelt er Millionen von Zuschauern vor, dass es sich um eine gefährliche Bestie handelt. Doch die Nektons wissen, dass man die Bewohner des Meeres beschützen muss - besonders vor Darius. Originaltitel: The Deep Altersempfehlung: ab 6