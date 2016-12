Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Muttertag / Gilbert in Not / Caillous Hochbett / Jede Menge Spaß CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Papi, Caillou und Rosie laden Mami in ein Restaurant zum Brunch ein. Sie wollen dort den Muttertag feiern. Papi ermahnt Caillou, dass er sich von seiner besten Seite zeigen soll, denn immerhin handelt es sich um ein besonders gutes Restaurant. 2. Geschichte: Gilbert klettert auf einen Baum und kommt nicht mehr runter. Papi ruft die Feuerwehr. Caillou findet das alles aufregend. Aber noch viel spannender wird es, als er nach der Rettung der Katze mit den Feuerwehrleuten im Feuerwehrauto fahren darf. 3. Geschichte: Endlich dürfen Caillou und Rosie eine Nacht bei den Großeltern schlafen. Opa hat ein Etagenbett aufgestellt. Weil Caillou der Ältere ist, darf er oben schlafen. Zunächst findet er das aufregend. Doch als Caillou entdeckt, wie hoch das ist, krabbelt er freiwillig zu Rosie unter die Decke. 4. Geschichte: Caillou bleibt einen Tag bei Oma. Leider hat er kein Spielzeug dabei. Oma zeigt ihm, dass er auch ohne seine Bälle und Figuren wunderbar spielen kann, zum Beispiel mit Tomaten. Mit denen kann man nämlich herrlich malen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

