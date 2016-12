RTL Plus 20:15 bis 21:45 Show Einsatz in 4 Wänden Spezial - Das Trümmerhaus D 2009 Stereo Merken Für Familie A. wurde der Traum vom eigenen Heim zum Alptraum und endete im finanziellen Desaster. Für 180.000 Euro kauften sie von Bekannten ein vermeintlich gut erhaltenes Haus, Baujahr 1920. Das gemütliche Heim sollte als Altersabsicherung und als Erbe für Tochter Angela dienen. Doch der Schock kam nach dem Einzug: Durchbrochene und weggefaulte Deckenbalken machen nicht nur die mittlere Etage des ehemaligen Traumhauses unbewohnbar - das gesamte Haus ist einsturzgefährdet! Ein Abriss ist unvermeidbar. Nun wartet auf Tine Wittler und ihr Handwerksteam eine echte Herausforderung... In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Tine Wittler (Wohn-Expertin) Originaltitel: Einsatz in vier Wänden - Spezial