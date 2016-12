Sat.1 10:00 bis 11:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Merken Großeinsatz in einer Firma: Mehrere Mitarbeiter liegen mit schweren Verbrennungen neben einem ausgelegten Pfad mit heißen Kohlen. Wie konnte es bei dem Feuerlauf mit einem geschulten Kursleiter zu einem so tragischen Unglück kommen? - Ein Mann bringt seine verletzte Frau in die Notaufnahme: Er hat ihr durch eine Unachtsamkeit mit einer elektrischen Heckenschere schwere Schnittverletzungen zugefügt. Während der Behandlung wird jedoch plötzlich der Ehemann zum Notfall-Patienten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten