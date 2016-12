WDR 23:40 bis 02:40 Show Jürgen von der Lippe XXL D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mit "Jürgen von der Lippe XXL" zeigt der WDR eine bunte Werkschau des beliebten Showmasters und TV-Stars Jürgen von der Lippe - nach mehr als 30 Jahren Bühnen- und TV-Präsenz. Im Jahre 1980 begann die Fernsehkarriere des Multitalents mit dem legendären "WWF-Club" im WDR Fernsehen; den endgültigen Durchbruch bescherte ihm die Live-Sendung "So isses" im Jahre 1984. Seither ist von der Lippe in der Unterhaltungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Dieser "alternde Nachwuchskomiker", wie er sich selbst nennt, denkt dabei immer nur an das Eine: den Saal zum Kochen und sein Publikum zum Lachen zu bringen. Genau deshalb hat das Publikum "seinen Jürgen", den Entertainer mit der Vorliebe für Hawaii-Hemden, fest ins Herz geschlossen und zeigt sich immun gegen Kritikerschelte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jürgen von der Lippe XXL