Magazin Servicezeit Reportage Erstaunlich aber wahr - Aßmanns Jahresbilanz D 2016

Im WDR-Format "Ausgerechnet" hat sich Reporter Daniel Aßmann das ganze Jahr über mit Preisen beschäftigt. Dabei hat er Überraschendes herausgefunden, z.B. rund um Waschmaschine, Matratze, Pizza, Flugticket und Käse. Wussten Sie zum Beispiel, dass es weit mehr als 4.000 Käsesorten gibt und jeder Deutsche durchschnittlich 24 kg davon ißt? In "Erstaunlich aber wahr" präsentiert Daniel Aßmann seine außergewöhnlichsten Erkenntnisse der letzten Monate in einem Best-of passend zum Jahresende.

Moderation: Daniel Aßmann