Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Ringe für die Trauerschwäne! Im Zoo dürfen die größeren Tiere nicht ohne Identität sein. Deshalb werden die Beine des Schwanennachwuchses heute mit nummerierten Ringen versehen. Vorerst keinen weiteren Nachwuchs wünschen sich die Tierpfleger hingegen bei den Pinguinen, denn die kleinen Frackträger kommen bald in die Mauser. Also werden die Pinguine kurzerhand aus ihren Nestern und Höhlen getrieben und diese dann gesäubert und verschlossen. Und ohne Nest kein Ei... Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.