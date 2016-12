WDR 08:20 bis 09:50 Fantasyfilm Armans Geheimnis D 2015 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Charlie (Sinje Irslinger) ist 15 und hat sich heftig mit ihren Eltern gezofft. Ihre Mutter quartiert sie auf dem Pferdehof der Familie Liliental ein. Davon ist Charlie jedoch auch wenig begeistert. Zumal sie dort bei der Arbeit auf dem Hof kräftig mit anpacken soll und keinen Menschen kennt, schon gar nicht die vier anderen Jugendlichen, die gemeinsam mit ihr eintreffen: Nils (Tom Gramenz) wirkt total verschlossen, Tarik (Kaan Sahan) klopft nur coole Sprüche, Dajana (Stephanie Amarell) ist super schüchtern, und Patrizia (Luise Befort) scheint mit ihrem eitlen Auftreten erstmal gar nicht auf Charlies Wellenlänge zu sein. Aber Richard und Lore Liliental (Michael von Au und Judith Sehrbrock) sowie Oma Rona und Tochter Tami (Petra Kelling und Toni Fahrenholz) nehmen die fünf herzlich auf, und bald sind alle wie verzaubert von der geheimnisvollen Stimmung, die den Hof umgibt. Selbst die Pferde scheinen eine ganz besondere Magie auszustrahlen. Die Welt um sie herum gibt viele Rätsel auf, und als Charlie schon in der ersten Nacht dem unheimlichen und mysteriösen Garwin (Oliver Konietzny) begegnet, wird ihr klar: Das Leben auf dem Hof der Lilientals ist anders als alles, was sie bisher kannte. Gemeinsam kommen die fünf Jugendlichen einem großen Geheimnis auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sinje Irslinger (Charlie) Tom Gramenz (Nils) Luise Befort (Patrizia) Kaan Sahan (Tarik) Stephanie Amarell (Dajana) Judith Sehrbrock (Lore Liliental) Michael von Au (Richard Liliental) Originaltitel: Armans Geheimnis Regie: Alex Schmidt Drehbuch: Valentin Mereutza, Alex Schmidt, Benjamin Gutsche Kamera: Felix Leiberg Musik: Marian Lux