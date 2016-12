WDR 07:05 bis 08:20 Kinderfilm Casper und Emmas Winterferien N 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Winterferien stehen vor der Tür! Casper freut sich schon sehr auf den Urlaub mit seiner Familie im sonnigen Spanien. Aber dann streiten sich Caspers Eltern immer häufiger und sagen die Reise ab. Casper ist sehr traurig: Was wird nun aus dem tollen Urlaub? Emma hat eine Idee, die Casper aufmuntert: Casper darf mit Emma und ihrem Opa in den Skiurlaub fahren. Auf der Ferienhütte leben sich beide ganz schnell ein, spielen im Schnee und üben Skifahren. Doch dann freundet sich Emma immer mehr mit dem Nachbarsjungen Peter an, der ein sehr guter Skifahrer ist. Das gefällt Casper gar nicht und es kommt zum Streit mit Emma. Löwilo und Hasenpfötchen wollen sich unbedingt etwas einfallen lassen, damit die beiden sich wieder vertragen, aber Casper ist plötzlich verschwunden. Er will allen zeigen, wie mutig er ist und geht zur Skischanze. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nora Amundsen (Emma) Elias Søvold-Simonsen (Casper) Janne Formoe (Maria) Ivar Nørve (Großvater) Sigrun Enge (Esther) Hilde Lyrån (Hilde) Markus Tønseth (Harald) Originaltitel: Karsten og Petra på vinterferie Regie: Arne Lindtner Næss Drehbuch: Tor Åge Bringsværd, Alexander Eik Kamera: Dániel Garas Musik: Lars Kilevold

