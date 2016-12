kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Keine Lust auf Shakespeare USA 2012 2016-12-29 09:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Leichnam der 23-jährigen Matilda Cruz wird zwei Wochen nach ihrem Verschwinden auf einer Mülldeponie gefunden. Das CBI vermutet, dass sie ihren Mörder in einem Internet-Chatroom für Shakespeare-Liebhaber kennengelernt hat. Matildas geiziger Chef Gary Philo setzt zehn Millionen Dollar für die Ergreifung ihres Mörders aus. Für Jane ist klar, wer der Mörder ist. Doch bevor er sich dem Fall widmen kann, bittet Darcy ihn zu einem anderen Fall, um insgeheim gegen ihn zu ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Craig Sheffer (Gary Philo) Catherine Dent (Susan Darcy) Originaltitel: The Mentalist Regie: Bruno Heller Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12