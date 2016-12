kabel eins 10:15 bis 11:10 Krimiserie Castle Der Gute, die Bösen und das Baby USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einer Kirche bricht ein Mann leblos zusammen - im Arm hat er ein Baby, das er im letzten Moment dem Priester übergibt. Castle hat sofort einen Draht zu dem kleinen Jungen und übernimmt die Kinderbetreuung, während Beckett und ihr Team zwei Aufgaben zu bewältigen haben: Sie müssen den Mörder von Cameron Ducane aufspüren, der offenbar in kriminelle Machenschaften verstrickt war. Und die richtigen Eltern des Babys gilt es ebenso zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Christie Burson (Lissa Ducane) Originaltitel: Castle Regie: John Terlesky Drehbuch: Terri Miller Kamera: James L. Carter Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12