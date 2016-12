kabel eins 08:25 bis 09:20 Krimiserie Navy CIS Das Buch zum Mord USA 2007 16:9 HDTV Merken Aufgrund einer Schreibblockade hat McGee derzeit die Arbeit an seinem neuen Buch eingestellt. Noch ist die Geschichte nicht komplett, aber die Grundhandlung findet plötzlich in der Realität statt, als zwei Leichen gefunden werden, die McGees Romanfiguren zum Verwechseln ähnlich waren. Auch andere Indizien am und um den Tatort zeugen von McGees Fiktion, doch wer konnte Zugriff auf das unveröffentlichte Manuskript haben? Schnell steht die Verlegerin unter dringendem Tatverdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Nynno Ahli (Rick Green) Steve Braun (Landon Grey) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: David J. North Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6