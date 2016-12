kabel eins 04:45 bis 05:35 Krimiserie The Shield - Gesetz der Gewalt Ohne Ausweg (2) USA 2008 16:9 Neue Folge Merken Dutch kann Wyms davon überzeugen, dass Lloyd droht, zum Serientäter zu werden - sie knöpft sich den Jungen daraufhin ebenfalls vor. Außerdem konfrontiert sie Vic mit dem unvollständigen Abschiedsbrief von Shane. Der versucht außerdem seine Frau ausfindig zu machen, die ihn hintergangen haben soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Michael Jace (Officer Julien Lowe) Originaltitel: The Shield Regie: Clark Johnson Drehbuch: Shawn Ryan Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16

