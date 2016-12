kabel eins 17:55 bis 18:55 Reportage Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL Die beste Erbsensuppe Hamburgs D 2016 2017-01-08 11:00 16:9 HDTV Merken Für Mike Süsser und sein Juryteam dreht sich in Hamburg dieses Mal alles um die Erbse, genauer gesagt um Erbsensuppe in verschiedensten Variationen. Ein typisch norddeutsches Gericht. Doch wo gibt es die beste? Um sie zu küren, besuchen sie "Lütt Frida's Kombüse", den "Treffpunkt Bock Imbiss" sowie das "La Chance" in der Hamburger Neustadt. Wer wird diesmal geschmacklich überzeugen und den begehrten Siegerteller an sich reißen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial