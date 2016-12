kabel eins 12:55 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Verraten und verkauft USA 2005 Merken Kommissarin Lilly Rush erhält Liebesbriefe aus dem Gefängnis - von James Hogan, der seine Oma getötet hat. Beiläufig erzählt er, dass er von einem Mithäftling erfahren hat, dass sein Onkel Joe 1985 offenbar doch nicht Opfer eines Raubmordes war. Die Ermittlungen werden wieder aufgenommen. Kurze Zeit später interessiert sich ein New Yorker Cop namens Phillips für Rushs Schwester Christina ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Nicki Aycox (Christina Rush) Silas Weir Mitchell (James Hogan) Originaltitel: Cold Case Regie: Bill Eagles Drehbuch: Sean Whitesell Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6