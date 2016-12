RTL Passion 04:50 bis 05:15 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2017-01-01 04:15 Merken Konstanze verlässt das Schloss, ohne dass sich Cecile mit ihr versöhnt hat. Vor Johannes gibt Cecile vor, sich immer noch wegen dem Kinderwunsch mit ihrer Mutter zu streiten. Cecile verstrickt sich immer weiter in ihre verwirrten Gefühle und wird von ihren Problemen sogar im Schlaf heimgesucht. Gerade, als Cecile hofft, so schnell nichts mehr von ihrer Mutter zu hören, muss sie erfahren, dass ihre Eltern nach einem schweren Unfall im Sterben liegen. Ansgar muss peinlich berührt hinnehmen, dass jeder auf dem Schloss, einschließlich sein Vater, Nathalie sofort wieder erkennt. Es nervt ihn zusätzlich, dass Carla ihre Drohung wahrmacht und sich in der Holding etablieren will. Ansgar schafft es zwar dank Tanja, ihren ersten Versuch durch eine fiese Intrige abzuwehren. Doch dann muss er erkennen, dass Carlas alte Freundin Nathalie seine Schwester zum Weiterkämpfen ermutigt hat. Vanessa nimmt Felix sein ehrliches Mitgefühl nicht ab. Als Coco sich bei ihr für Felix einsetzt, hofft Vanessa in ihrer Verzweiflung, Felix' angebliches Mitgefühl nutzen zu können. Sie verlangt, dass er seine Mutter dazu bringt, ihre Falschaussage zurück zu nehmen. Doch Felix lehnt diese Forderung ab und es entsteht ein heftiger Streit zwischen den beiden. Felix sieht ein, dass er immer wieder mit Vanessa aneinander gerät. Dennoch hofft er inständig, einen Weg zu finden, ihr helfen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics