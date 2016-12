RTL Passion 03:10 bis 03:35 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-31 07:15 Merken Der erste Wettkampftag der Deutschen Meisterschaft steht an. Katja fühlt sich trotz des nächtlichen Fiebers fit und ist entschlossen, den Titel zu gewinnen. Als sie erfährt, dass Meyerhoff in der Jury sitzen wird, befürchtet sie, dass er die Gelegenheit nutzen wird, um sich an ihr zu rächen. Zur Überraschung aller, bewertet Meyerhoff Katjas Leistung angemessen und Katja belegt nach dem Kurzprogramm den zweiten Platz. Es scheint zunächst als ginge doch keine Gefahr mehr von Meyerhoff aus. Doch können die Steinkamps und Katja Meyerhoff wirklich vertrauen? Deniz plagt das schlechte Gewissen wegen seines One-Night-Stands mit Jessica. Er hat nicht nur Roman, sondern auch Marian betrogen. Als Jessica unwohl erkennt, dass Deniz' gedrückte Stimmung von Marian nicht unbemerkt bleibt, will sie Deniz wieder auf Spur bringen. Doch während ihrer heimlichen Unterhaltung ahnen Deniz und Jessica nicht, dass Roman Teile des Gesprächs mitbekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Christoph Brehmer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

