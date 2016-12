RTL Passion 01:15 bis 02:00 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Die Königin ist tot, es lebe die Königin! USA 2016 2016-12-29 17:55 Merken Henry, Emma, Regina und Mr. Gold suchen nach einem Weg, ihre Freunde aus der Welt der unerzählten Geschichten zurück nach Hause zu bringen. Dem Alter Ego Mr. Hyde gelingt es, sich von seinem freundlichen Ich zu separieren und auf eigene Faust zu agieren. Er überredet Mr. Gold zu einem Deal, der dem Bösewicht und allen Bewohnern aus der Welt der unerzählten Geschichten die Tore nach Storybrooke öffnet. Und auch Regina möchte sich von der bösen Königin in ihr trennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Dean White Drehbuch: Adam Horowitz, Edward Kitsis Altersempfehlung: ab 12