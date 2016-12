RTL Passion 21:00 bis 21:45 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... In den Welten des Schicksals USA 2016 2016-12-28 00:30 Merken Um Belle aus ihrem Schlaf zu wecken, will Mr. Gold seine Kräfte steigern. Das Gleichgewicht der Magie gerät ins Wanken - und es öffnet sich ein Tor zu einer bisher unbekannten Welt, in der sich Zelena, Hook und die Charmings wiederfinden. Dort treffen sie auf Dr. Jekyll - und sein Alter Ego Mr. Hyde. Indes beschließen Henry und Violett, die Magie in Storybrooke für immer zu vernichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Romeo Tirone Drehbuch: Andrew Chambliss, David H. Goodman Altersempfehlung: ab 12