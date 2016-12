RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2016-12-31 05:30 Merken Wolfgang ist erleichtert und dankbar, dass Irene die Brandkatastrophe überlebt hat. Als er in seine ausgebrannte Wohnung zurück kehrt, hat er das Gefühl, vor den Trümmern seines Lebens zu stehen. Und es gibt Spekulationen um die Brandursache: Hat Karin das Feuer gelegt? Ariane fürchtet, die Aufregung über den Brand könnte Romy in ihrer Therapie zurückwerfen. Daher bittet sie Jan, Romy von der Schillerallee fern zu halten. Romy genießt die Nacht mit ihrem Freund und wundert sich über die großzügige Erlaubnis ihrer Mutter. Als Romy jedoch die Hintergründe erfährt, ist sie enttäuscht, wie wenig ihre Mutter ihr zutraut. Paco hat sich bei dem sinnlosen Versuch, Anna aus der brennenden Wohnung zu retten, das Bein verletzt. Ariane stellt eine Bänderüberdehnung fest, und Paco ist entsetzt, weil damit seine Abiturprüfung in Sport nicht stattfinden kann. Stattdessen soll er in seinem Ersatzfach Kunst bei Ole examiniert werden. In seiner Verzweiflung sieht Paco nur noch einen Ausweg: Anna soll ihm das Prüfungsthema von Ole besorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

