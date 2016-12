RTL Passion 16:20 bis 17:10 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Das Experiment D 2005 2016-12-29 06:25 Merken In Reutlitz wird ein zweifelhaftes Experiment durchgeführt, bei dem die Teilnehmer im ehemaligen Hochsicherheitstrakt C zusammengefercht werden und sich ohne die Kontrolle von Schließern selbst verwalten sollen. Doch schon bald gerät das Experiment außer Kontrolle. Uschis Stieftochter Nora wird in Reutlitz eingeliefert. Uschi kämpft dagegen, dass die attraktive Nora in die Fänge der Bordellbetreiberin Natascha gerät. Aber Natascha hat einen teuflischen Plan. Ginger ringt mit sich: Einserseits muss sie Natascha gegenüber loyal sein, andererseits entwickelt sie immer tiefere Gefühle für Annika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Uta Prelle (Birgit Schnoor) Christine Schuberth (Jeannette Bergdorfer) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Claudia Köhler, Martina Müller, Cecilia Malmström, Malte Otten, Uschi Hofmann Musik: Ludwig Eckmann