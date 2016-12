RTL Passion 07:15 bis 08:05 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Hals über Kopf E 2002 Merken Um nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, arbeiten Pedro und Lola als Go Go Tänzer in einer Disco. Dann erhält Pedro von seiner Mutter jedoch die Nachricht, dass sein Vater auf hoher See vermisst wird. Hals über Kopf bricht er auf und lässt Lola alleine zurück. Juan ist hin und hergerissen zwischen Diana und seiner Schülerin Ingrid, entscheidet sich aber letztendlich für Diana. Trotzdem kann er die Finger einfach nicht von Ingrid lassen. Hausmeister Antonio verhält sich merkwürdig: Er ist nachts nie im Wohnheim und fordert plötzlich eine Gehaltserhöhung. Keiner ahnt, dass er sich um einen alten, kranken Freund kümmert und ihn mit Essen versorgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal Musik: Manel Santisteban, Iván Martínez Lacámara

