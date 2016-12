sixx 19:15 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Ein langer Weg zurück USA 2011 2016-12-29 12:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Callie erholt sich langsam von dem schweren Unfall. Alle ermutigen sie, doch Callie ist zu ungeduldig und riskiert dabei ihre Gesundheit. Ihr Baby Sophia hat sich gut entwickelt, muss nun aber doch an der Lunge operiert werden ... Alex macht im Rennen um die Stelle als Stationsarzt einen folgenschweren Fehler: Er behauptet, dass er acht afrikanische Kinder einfliegen lassen will, die lebensnotwendige Operationen benötigen. Doch der Plan scheint an der Finanzierung zu scheitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Steve Robin Drehbuch: Shonda Rhimes, William Harper Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12