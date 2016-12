sixx 18:20 bis 19:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Der Song hinter dem Song USA 2011 2016-12-29 11:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Callie wird bei einem Autounfall schwer verletzt. Die Ärzte des "Seattle Grace Mercy West" kämpfen um ihr Leben, Mark und Arizona dürfen dabei nur am Rand stehen. Callies Zustand ist sehr labil, immer wieder setzt ihr Herz aus. Dr. Hunt entscheidet sich für ein künstliches Koma, damit sich Callies Körper von den Strapazen der Operation und des Unfalls erholen kann. Lucy, die Gynäkologin, ist mit der Situation überfordert, sodass kurzerhand Addison eingeflogen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tony Phelan Drehbuch: Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12