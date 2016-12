sixx 12:05 bis 13:00 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Gegen die Regeln USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Arizona und Mark schmeißen für die im sechsten Monat schwangere Callie eine Party. Diese freut sich unglaublich darauf, im Gegensatz zu Arizona, die das Ganze als höchst nervig empfindet. Mark, der sich in einem stillen Wettkampf mit Arizona befindet, wer wohl der bessere Elternteil ist, frohlockt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Edward Ornelas Drehbuch: Shonda Rhimes, Peter Nowalk Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux