sixx 10:15 bis 12:05 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Zu guter Letzt ... USA 2009 16:9 HDTV Merken John Carter eröffnet sein eigenes Gesundheitszentrum, und bekommt überraschend Besuch von Peter, Kerry, Kem und Elizabeth. Rachel, Mark Greenes Tochter, bewirbt sich bei Dr. Banfield um einen Studienplatz im County General Hospital. Eine Gasexplosion in der U-Bahn verschafft den Ärzten in der Notaufnahme einiges an Arbeit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Noah Wyle (Dr. John Carter) Laura Innes (Dr. Kerry Weaver) Sherry Stringfield (Dr. Susan Lewis) David Lyons (Dr. Simon Brenner) Alex Kingston (Dr. Elizabeth Corday) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) John Stamos (Dr. Tony Gates) Originaltitel: ER Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Michael Crichton, John Wells Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 6