Pro7 MAXX 03:50 bis 05:40 Trickfilm One Piece Strong World J 2009 16:9 HDTV Kapitän Shiki kehrt nach 20 Jahren zurück - doch seine Pläne sind immer noch die gleichen: Er will den Ozean Eastblue zerstören und die Weltherrschaft an sich reißen! Nachdem Shiki ausgerechnet Nami entführen konnte, die seine Navigatorin werden soll, müssen die Strohhut-Piraten auf seine Insel, um sie wieder zu befreien. Doch hier wimmelt es von riesigen Tigern, übergroßen Bären und anderen mutierten Kreaturen, die allesamt von Shiki geschaffen wurden. Es wird gefährlich ... Originaltitel: One Piece Film: Strong World Regie: Munehisa Sakai Drehbuch: Eiichiro Oda, Hirohiko Uesaka Musik: Kôhei Tanaka, Shiro Hamaguchi Altersempfehlung: ab 12