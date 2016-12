Pro7 MAXX 22:25 bis 00:35 Trickfilm One Piece One Piece Z J 2012 16:9 HDTV Merken Auch in der Neuen Welt genießen Ruffy und seine Crew das Piratenleben in vollen Zügen. Nur einer gönnt ihnen das leider gar nicht: Der ehemalige Marineadmiral Zephyr, mittlerweile besser bekannt als Z, hasst Piraten abgrundtief. Er will alle Seeräuber endgültig im Meer versenken - und nebenbei gleich die komplette Neue Welt zerstören. Für Ruffy wird es nicht nur deshalb eine persönliche Angelegenheit; er will auch seinen Strohhut von Z zurückzuholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Film: Z Regie: Tatsuya Nagamine Drehbuch: Osamu Suzuki Musik: K?hei Tanaka, Shiro Hamaguchi Altersempfehlung: ab 12