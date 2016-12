Pro7 MAXX 11:30 bis 12:30 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Tödliches Terrain USA 2014 2016-12-31 07:20 16:9 HDTV Merken Der Wintereinbruch rückt immer näher, und jetzt zählt in der Einöde Alaskas nur eines: Vorräte anhäufen, bevor es richtig kalt wird. Erik klettert auf Kodiak Island in schwindelerregende Höhen, um besonders scheue Beute zu erlegen. Auch Sue versucht beim Jagen, die Gunst der Stunde zu nutzen, riskiert dabei aber sehr viel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life Below Zero Altersempfehlung: ab 12