Pro7 MAXX 10:25 bis 11:30 Dokumentation Erdmännchen - Superstars der Tierwelt GB 2013 2016-12-29 05:55 16:9 HDTV Merken Auch 20 Jahre nach dem Start seiner Forschungen haben Erdmännchen für Prof. Tim Clutton Brock nichts an ihrer Faszination verloren. Seine Leidenschaft für die (nicht immer) niedlichen Tiere wird in der Dokumentation ebenso beleuchtet wie der Weg von Erdmännchen-Mutter Kleintjie und ihrem Wurf, bestehend aus Squirt und Weeny. In faszinierenden Aufnahmen wird gezeigt, dass jedes Erdmännchen eine eigene Persönlichkeit hat - und wie eine Gruppe ihre Traditionen pflegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meerkats: Secrets of an Animal Superstar Regie: Virginia Quinn