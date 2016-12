SAT.1 Gold 02:35 bis 05:35 Reportage Süddeutsche TV Thema Berliner Geschichten: Typen, Trends und Tradition Berliner Geschichten: Typen, Trends und Tradition D 2015 Merken Nirgendwo sind Gegensätze so präsent wie in Berlin: Arm und Reich, Glamour und Grau liegen dicht beieinander. Für den Glamour ist unter anderem Promi-Friseur Udo Walz zuständig. Er stylt nicht nur Berühmtheiten, sondern auch solventen Privatkunden die Haare. Anita Tortorellas Leidenschaft ist hingegen das Tanzen. Sie hofft auf ein Engagement am berühmten Friedrichstadtpalast. Dafür nimmt sie einige Strapazen in Kauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Petra Glinski Originaltitel: Süddeutsche TV Thema

