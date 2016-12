SAT.1 Gold 13:30 bis 14:20 Serien Love Boat Heirat war nicht geplant USA 1979 Merken Gilbert Ferot galt seit 40 Jahren als vermisst. Nun soll er auf der Pacific Princess seine Frau Laurette wiedertreffen. Die Presse ist begeistert von dieser außergewöhnlichen Liebesgeschichte und belagert die beiden. Als Herb Grobecker an Bord geht, hält Gopher ihn für den berühmten Showmaster Devon King - Mr. Grobecker sieht ihm zum Verwechseln ähnlich. Das finden besonders einige weibliche Passagiere sehr interessant. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell (Doctor Adam Bricker) Ted Lange (Isaac Washington) Fred Grandy (Gopher Smith) Lauren Tewes (Julie McCoy) Jean-Pierre Aumont (Gilbert Ferot) Pat Finley (Adele) Originaltitel: The Love Boat Regie: Buddy Tyne Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Irving Lippman Musik: Frank De Vol