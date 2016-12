SAT.1 Gold 10:05 bis 10:55 Familiensaga Falcon Crest Einladung zum Dinner USA 1989 Merken Anne und Nick Agretti kommen sich nach und nach näher. Doch Lance sucht das Weite: Als er Cookie zu verstehen gibt, dass eine Hochzeit nicht in Frage kommt, eskaliert die Situation - ausgerechnet in großer Runde. Angela hingegen hat endlich herausgefunden, welche Ziele Richard verfolgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Margaret Ladd (Emma Channing) Chao Li Chi (Chao-Li) David Selby (Richard Channing) David Beecroft (Nick Agretti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Robert Becker Drehbuch: Joel Okmin, Michael Filerman, Earl Hamner jr. Kamera: Ken Peach jr. Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6