SAT.1 Emotions 04:50 bis 05:35 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 61 D 2011 16:9 HDTV Merken Die Situation in der Seeklinik ist weiter angespannt, vor allem das Pflegepersonal kämpft mit der Überbelastung. Ein gefundenes Fressen für Ralf Borowski, der Oberschwester Ursula mangelnde Belastbarkeit vorwirft und mit ihr kräftig aneinander gerät. Markus verspürt keine Verbesserung seiner Hand und hat starke Schmerzen, die er aber vor seiner Mutter und Marie geheim hält. Doch ob das eine gute Idee ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Renate Gosiewski Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 478 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 278 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 208 Min. Kon-Tiki

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:05

Seit 93 Min.