SAT.1 Emotions 03:20 bis 04:05 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen Rendezvous mit der Vergangenheit D 1996 Merken Für Sandra bricht eine Welt zusammen. Gerade hat sie sich in Schliersee eingelebt und mit Valentin ihr Liebesglück gefunden, da holt sie die Vergangenheit ein. Julius Hemmler, ein Bekannter aus ihren Stralsunder Zeiten, erpresst sie. Er hat Strip-Fotos von ihr und droht, dass er sie Valentin zeigt. Julius wird wegen Bankeinbrüchen von der Polizei gesucht. Sandra soll ihn nun in ihrer Wohnung verstecken. Und Valentin hat keine Erklärung, warum sich Sandra so eigenartig verhält ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Max Volkert Martens (Christian Bode) Veronika Fitz (Agnes Oberauer) Ottfried Fischer (Bernie Ziegler) Joachim Paul Assböck (Julius Hemmler) Hans Brenner (Haberl) Luise Deschauer (Kathrin Petersen) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Atze Glanert Musik: Günther Fischer

