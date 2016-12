SAT.1 Emotions 15:10 bis 15:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 141 D 2005 2016-12-29 09:45 16:9 Merken Lisa stürzt sich in die Zusammenarbeit mit Mariella, um ihre "B.SYTLE"-Tasche zu promoten. Als ein Fotoshooting für eine Szene-Zeitschrift zum Debakel zu werden droht, hat Lisa eine rettende Idee ... Timo fürchtet, dass Alex ihn vor Kim schlecht aussehen lassen könnte, weil Alex hat, was Timo fehlt - sicheres Auftreten auf dem gesellschaftlichen Parkett. Als er merkt, dass er ihn darin nicht ausstechen kann, geht Timo auf Konfrontationskurs ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Shai Hoffmann (Alexander Greifenhagen) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Christof Brehmer