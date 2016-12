SAT.1 Emotions 13:15 bis 14:00 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 272 D 2010 16:9 HDTV Merken Hanna fragt sich, ob es eventuell einen Zusammenhang zwischen dem Brief der Geliebten und dem Tod ihrer Mutter gibt. Sie will diesen Gedanken gerade verwerfen, da erfährt sie von Onkel Richard die wahren Todesumstände ihrer Mutter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna Sommer) Simon Böer (Maximilian Castellhoff) Grit Boettcher (Gitti Sommer) Sophie Lutz (Alexandra Franck) Mickey Hardt (Stefan Faber) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Sabine Bach (Edith Castellhoff) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Patrick Caputo, Walter A. Franke Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil Kamera: Daniel Bussmann, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer