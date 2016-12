SAT.1 Emotions 10:55 bis 12:30 Actionfilm Indisch für Anfänger D 2011 2016-12-31 10:35 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ratlos und verzweifelt betrachten die Dorf-Ältesten und Geologin Sarah ihren ausgetrockneten Brunnen. Wieso versiegt das Wasser so plötzlich? Handelt es sich um eine Strafe des indischen Gottes Shiva? Sarah vermutet irdische Gründe und reist nach Mumbai, um Bohrmaterial zu besorgen. Dort trifft sie auf den eiskalten Betrüger Oskar, der ihr den Bohrer wegschnappt, um ihn für seine Pläne einzusetzen. Als er dann auch noch den gutmütigen Max anheuert, platzt Sarah der Kragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Max) Wolke Hegenbarth (Sarah) Michael Lott (Oskar) Will Keenan (Waldo) Pritish Roy (Manu) Samir Chandra (Anupam) Madhuri Bedekar (Meeta) Originaltitel: Indisch für Anfänger Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff Kamera: Thomas Schinz Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6