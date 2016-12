SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Feind in den eigenen Reihen Feind in den eigenen Reihen D 2010 2016-12-28 01:10 Merken Ein Verdächtiger wird während der verdeckten Ermittlung erschossen, vom Täter fehlt jede Spur. Der Vater des Toten bringt zusätzlich Unruhe in die Ermittlungen, als er der Polizei die Schuld am Tod seines Sohnes gibt und Rache schwört. Wenig später entkommen die Kommissare nur knapp einem Anschlag. Sie suchen fieberhaft nach dem Täter. Und tatsächlich: Ein Fahnder, der an dem Undercover-Einsatz beteiligt war, gerät unter Verdacht. Hat er den jungen Mann getötet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz