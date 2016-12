SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Geldwäsche auf Amerikanisch USA 1994 2016-12-29 11:45 Merken Jessica weilt in Cabot Cove. Eines Tages bricht der Fischer Walter Perry, den Jessica von klein auf kennt, in das Büro des Fabrikanten Sanford Lomax ein und entwendet 900.000 Dollar. Lomax meldet den Diebstahl sofort bei der Polizei, allerdings sagt er, dass nur einige hundert Dollar gestohlen wurden. Dann tauchen einige Killer auf, die offensichtlich nach dem Dieb und dem Geld suchen. Hat Perry Mafia-Geld mitgehen lassen? Kurz darauf gibt es schon den ersten Toten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) William Windom (Dr. Seth Hazlitt) Ron Masak (Sheriff Mort Metzger) Wayne Rogers (Charlie Garrett) Millie Slavin (Celia Terhune) Rebecca Cross (Libby Terhunde) Eamann Roche (Harvey Terhune) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Tom Sawyer Kamera: Ron Vargas Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6