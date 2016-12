SAT.1 Gold 11:45 bis 12:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Sizilianische Methoden USA 1994 Merken Lorna, eine Freundin Jessicas, will in Zusammenarbeit mit dem beliebten Fernseh-Koch Bernardo Bonelli ein Feinschmeckerrestaurant eröffnen. Ein Mafioso fordert von Bonelli Gewinn-Anteile und droht mit Anschlägen auf das Restaurant. Als Bonelli ermordet wird, gerät zunächst Lorna unter Verdacht. Doch Jessica ist von der Unschuld ihrer Freundin überzeugt und macht sich umgehend auf die Suche nach dem wahren Mörder ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Heide Swedberg (Lindsay Thompson) John Saxon (Bernardo Bonelli) Liza Snyder (Jeannine Bonelli) Fran Bennett (Detective MacKenzie) Michael Brandon (Rick Weaver) Jsu Garcia (Manuel Ramirez) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Lisa Seidman Kamera: Ron Vargas Musik: Steve Dorff Altersempfehlung: ab 6