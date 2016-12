Disney Channel 22:50 bis 23:10 Comedyserie Immer wieder Jim Liebe geht durch den Magen USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Dana will ihren Freund mit ihren Kochkünsten beeindrucken. Leider ist sie am Herd eine ziemliche Niete - darum bittet sie Cheryl um Hilfe. Die soll ein exzellentes Menü kochen, das Dana dann als ihr eigenes ausgeben kann. Leider erweist es sich als äußerst schwierig, den Betrug in die Tat umzusetzen . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) James Belushi (Jim) Conner Rayburn (Kyle) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Warren Bell Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi