Disney Channel 20:15 bis 20:35 Comedyserie Friends Harte Bedingung USA 1998 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach längerer Zeit gelingt es Ross endlich, Emily in England zu finden. Er kann sie sogar dazu überreden, zu ihm nach New York zu kommen, doch Emily stellt eine wirklich harte Bedingung: Ross darf Rachel nie wieder sehen! Joey ist währenddessen überglücklich, denn er bekommt einen Moderationsjob beim Fernsehen angeboten. Doch schnell erkennt Joey auch den Haken an der Sache: Er soll - natürlich ohne Bezahlung - während der Sendung Spenden sammeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Aniston (Rachel) Courteney Cox (Monica) Lisa Kudrow (Phoebe) Matt Leblanc (Joey) Matthew Perry (Chandler) David Schwimmer (Ross) Helen Baxendale (Emily Waltham) Originaltitel: Friends Regie: Shelley Jensen Drehbuch: Michael Curtis, David Crane, Marta Kauffman Kamera: Mikel Neiers Musik: Michael Skloff