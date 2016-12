Disney Channel 19:45 bis 20:05 Comedyserie Jessie Ein Star besucht die Familie Ross USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Morgan verkündet, dass der Filmstar Jordan Taylor in ihrem Appartement wohnen wird, eine Tatsache, die von der Familie geheimgehalten werden muss, wenn Morgan einen für ihn wichtigen Film-Deal abschließen will. Doch es gibt Ärger, als Emma aus Eifersucht darüber, dass Jessie ein Date mit Jordan hat, die Paparazzi informiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debby Ryan (Jessie Prescott) Cameron Boyce (Luke Ross) Karan Brar (Ravi Ross) Kevin Chamberlin (Bertram) Peyton List (Emma Ross) Skai Jackson (Zuri Ross) Charles Esten (Morgan Ross) Originaltitel: Jessie Regie: Bob Koherr Drehbuch: Tim Maile, Douglas Tuber, Pamela Eells O'Connell Kamera: Rick F. Gunter Musik: John Adair, Steve Hampton