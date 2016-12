Disney Channel 14:55 bis 15:20 Jugendserie K.C. Undercover Folge: 13 Ernie backt den Biskuit! USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Ein neuer Auftrag verhindert K.C.s Urlaub in Miami. Um ihr dennoch ein wenig Urlaubsgefühl zu vermitteln, versucht Marisa, sie per Videochat auf dem Laufenden zu halten. Unterdessen muss sich Ernie als Spion beweisen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zendaya (K.C. Cooper) Veronica Dunne (Marisa) Kamil McFadden (Ernie Cooper) Trinitee Stokes (Judy Cooper) Tammy Townsend (Kira Cooper) Kadeem Hardison (Craig Cooper) Paras Patel (Delivery Guy) Originaltitel: K.C. Undercover Regie: Jon Rosenbaum Drehbuch: Darin Henry Kamera: Joseph W. Calloway Musik: Bert Selen