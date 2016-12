Disney Channel 13:30 bis 13:55 Comedyserie Liv und Maddie Maddies Liebesangelegenheiten USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Josh benutzt einen Vorwand, um Zeit mit Maddie verbringen zu können. Unterdessen glauben Joey und Parker, dass es in den Voltage Studios spukt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Lucas Adams (Josh Willcox) Brooke Borba (Maddie 3) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Chris Poulos Drehbuch: Linda Mathious, Heather MacGillvray