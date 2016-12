Disney Channel 09:40 bis 11:05 Familienfilm Treasure Buddies - Schatzschnüffler in Ägypten USA, CDN 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einst wollte die böse Königin Cleokatztra mit Hilfe ihres magischen Amuletts die Katzen zu den höchsten Wesen auf Erden erheben, und konnte nur durch einen wackeren Welpen daran gehindert werden. In der Gegenwart greift nun erneut ein Bösewicht nach dem Amulett, um das Werk der Katzen zu vollenden. Doch hat er die Rechnung ohne die Buddies gemacht. Die fünf Hundewelpen folgen ihrem Herrchen, dem Enkel vom Chefarchäologen, heimlich bis nach Ägypten und nehmen den Kampf auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Riehle (Professor Thomas Howard) Mason Cook (Pete Howard) Adam Alexi-Malle (Amir Sabbagh) Edward Herrmann (Philip Wellington) Anna Primiani (Cleopatra) Lochlyn Munro (Henry) Mo Gallini (Tarik) Originaltitel: Treasure Buddies Regie: Robert Vince Drehbuch: Robert Vince, Anna McRoberts Kamera: Kamal Derkaoui Musik: Brahm Wenger Altersempfehlung: ab 6